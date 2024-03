Angela Bassett ammette | Sono rimasta delusa dalla sconfitta agli Oscar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) L'attricea, interprete della Regina Ramona nella saga di Black Panther, ha parlato della sua delusione per non aver conquistato l'ha ammesso di esserequando un anno fa era stata nominata grazie alla sua performance in Black Panther: Wakanda Forever. L'interprete della Regina Ramonda era una delle favorite alla vittoria finale, tuttavia non è riuscita ad aggiudicarsi l'ambita statuetta. La confessione dell'attrice Parlando con Oprah Winfrey,ha dichiarato: "interdetta! Ho pensato di aver gestito la situazione molto bene. Quella era ...