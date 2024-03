Ancora un' estate | la recensione | quando il cinema sovversivo di Catherine Breillat diventa melò

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ladiun': una relazione proibita come metafora di libertà nel film con Léa Drucker, senza però avere il giusto metro per approfondire e, magari, per renderci partecipi.era un (bel) po' che mancava al. Precisamente, dal 2013,diresse Abus de Faiblesse. Prima, fece parlare di sé per Pornocrazia, un film del 2004 dove Amira Casar veniva osservata - per quattro giorni - da (nientemeno) Rocco Siffredi. Un film tra l'erotico e il drammatico, accolto, diremo, non troppo calorosamente. Andò meglio nel 2007 con Une vieille maîtresse, anch'esso dalle sfumature erotiche, interpretato da Asia Argento e Fu'ad Aït Aattou, con tanto di passaggio a Cannes. E proprio la Croisette, nel 2023, ha riaccolto la regista, offrendole un ...