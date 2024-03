Previsioni meteo - tempeste gemelle nel weekend : sarà il terzo fine settimana bagnato. Ancora neve e grandine. Marzo come Gennaio, in questo bizzarro 2024: imbiancate le Alpi già dai 700 metri. La primavera si farà attendere (Leggi)

Ancora maltempo nel weekend e freddo in arrivo. AGI - Le condizioni meteo sono migliorate in Italia nelle ultime ore grazie all'allontanamento verso Balcani della saccatura depressionaria. Dall'Atlantico, ... (Leggi)

Ancora un weekend di maltempo con temporali e neve, previsioni meteo: (Adnkronos) – Ancora un weekend di maltempo per l’Italia dove arriveranno le ‘Tempeste Gemelle’, due perturbazioni molto simili che scendono direttamente dalla Groenlandia secondo le previsioni meteo ...informazione

Meteo weekend con temporali e neve: dove è atteso il maltempo sabato 9 e domenica 10 marzo: Sabato 9 marzo e domenica 10 marzo sull’Italia transiteranno ben due diverse perturbazioni: sarà un weekend con pioggia e neve anche a quote basse ...fanpage

Piazza Strozzi Ancora un parcheggio: "Il pilomat non sta servendo a nulla. La notte è sempre un gran caos": Piazza Strozzi a Firenze, pedonale ma trasformata in parcheggio abusivo per giovani della movida. Il pilomat non regola l'accesso, creando problemi di sicurezza per i residenti.lanazione