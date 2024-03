Ancora terremoto in Italia | lo sciame sismico non si ferma

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nei suggestivi ma instabili Campi Flegrei, la terra continua a tremare. Un’attività sismica che non dà segni di tregua e che mantiene alta l’attenzione delle autorità locali e della comunità scientifica. Dopo le scosse avvertite nella serata di giovedì 7 marzo, con una di magnitudo 1.6 alle 23.07, la situazione non ha mostrato miglioramenti. Infatti, oltre 25 terremoti sono stati registrati a partire dalle prime ore di venerdì 8 marzo, con una scossa di magnitudo 1.9 registrata alle 3.41, segnando il picco di intensità di questa nuova fase dello. Il Comune di Pozzuoli, tramite i canali social, ha diffuso le comunicazioni ricevute dall’Osservatorio Vesuviano, informando i cittadini che dal momento delle prime scosse, il fenomeno èin atto, evidenziando la sequenza degli eventi sismici che stanno interessando ...

Terremoto - ancora una forte scossa nel Parmense. Continua lo sciame sismico nel Parmense , zona dove da giorni la terra sta tremando in particolare nell’area sud di Parma, verso l’Appennino. Dopo la ... (thesocialpost)

Italia - terremoto. La terra trema ancora. La terra torna a trema re in provincia di Parma. Nel corso della nottata tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo sono state registrate due scosse di terremoto. Alle ... (thesocialpost)

terremoto Napoli oggi, sciame sismico nei Campi Flegrei: Notte ballerina, nei Campi Flegrei. A partire dalle ore 23:07 di ieri, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, stanno registrando diversi accadimenti sismici in area flegrea. L'evento ...ilmattino

