Amsa | nominato Cda per triennio 2024-2026 | Ventura presidente e Milani confermato ad

Carlotta Ventura è la nuova presidente di Amsa: “Il mio impegno per una cultura aziendale inclusiva": Carlotta Ventura è la nuova presidente di Amsa, la controllata di A2A che si occupa della gestione dei rifiuti a Milano e in alcuni comuni dell'hinterland. Del nuovo cda, in carica per il triennio ...milano.repubblica

