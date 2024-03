Ammazzò la fidanzata incinta L’altra ragazza di Impagnatiello | | Lui mi convinse ad abortire Ho provato a salvare Giulia

“Non vestirti così o ti ammazzo” : arrestato un 19enne a Napoli per minacce all’ex fidanzata. La ragazza indossava l’orologio anti-violenza. “Elimina i contatti maschili dalla rubrica e dai social! Non frequentare le amiche e non vestirti in modo vistoso! Io ti uccido, uccido tuo padre, devi stare ... (Leggi)

