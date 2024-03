Amici 23 | Mew torna con il suo nuovo singolo Posatenebre

Anticipazioni Amici 23 - 10 marzo 2024 : ospiti - due eliminazioni e il ritorno di Mew. Domenica 10 marzo 2024 andrà in onda, a partire dalle ore 14 su Canale 5, una nuova puntata di Amici 23. A quanto pare sarà l’ultimo appuntamento prima ... (tutto.tv)

Cambiamenti in vista per Amici: eliminazioni e decisioni inaspettate: Da diverse settimane, i professori stanno formando le loro squadre per la fase serale di Amici. Alcuni studenti hanno ricevuto immediatamente la maglia oro, segno della fiducia dei loro professori.informazione

Mew: con “Posatenebre”, il dark pop arriva su Radio Italia: Mew arriva per la prima volta su Radio Italia solomusicaitaliana con il nuovo singolo “Posatenebre”. La giovane cantante si è fatta conoscere ad “Amici” e lancia questo brano in cui affronta il ...radioitalia

Gli allievi al serale, due eliminazioni: le anticipazioni di Amici 2024: Nella giornata di martedì 5 marzo, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 10 marzo alle 14 su Canale 5. Cresce l’attesa per un appuntamento ricco di ...msn