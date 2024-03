Amici 23 | Anna Pettinelli convoca di nuovo Lil Jolie | cos’è successo?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime di23, questo pomeriggio, venerdì 8 marzo 2024 su Canale 5, che anticipa l’imperdibile appuntamento domenicale in cui scopriremo ufficialmente chi sono tutti i ragazzi al serale e quali saranno i due alunni a dover abbandonare il programma. E che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Scopriamolo insieme qui di seguito.23, la reazione di Kumo La nuova puntata della striscia quotidiana di23 è iniziata con il confronto tra Kumo ed Emanuel Lo che abbiamo visto già nell’appuntamento di ieri. Dopo un breve rewatch dell’incontro tra l’allievo e il professore, è stato mostrato il rientro di Kumo in casetta e le sue conseguenti reazioni alle parole di Emanuel. Il ballerino si è confrontato con Nicholas. Ha detto che ...