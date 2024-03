Ambasciata Usa | Rischio di attacco terroristico a Mosca nelle prossime 48 ore

«Non voglio essere complice del genocidio - Palestina libera!» : morto il militare Usa che si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana. «Sto per fare un gesto estremo, ma non è niente rispetto alle sofferenze dei palestinesi», con queste parole Aaron Bushnell, sol dato 25enne dell?aviazione ... (ilmattino)

Russia - ambasciata Usa : “Rischio attentati a Mosca nelle prossime 48 ore” - Zaluzhny nuovo ambasciatore di Kiev in Uk. Rischio di attentati a Mosca nelle prossime 48 ore. La notizia arriva dall' ambasciata degli Stati Uniti in Russia . Sul sito web è infatti possibile leggere ... (ilgiornaleditalia)

Al via il 14 marzo a Campobasso il ‘PA Social Day’: CAMPOBASSO – È partito anche quest’anno il conto alla rovescia per il PA Social Day che per l’edizione 2024 si unisce agli Stati generali della nuova comunicazione pubblica in un unico format: PA ...dire

Farnesina ribadisce, 'evitare assembramenti a Mosca': Dopo che ieri i servizi d'intelligence russi hanno detto di avere sventato un piano dell'Isis per attaccare una sinagoga a Mosca, la Farnesina "suggerisce" ai cittadini italiani di "continuare ad evit ...quotidiano

Russia: ambasciate Usa e Regno Unito, evitare assembramenti per rischio attentati: L'Ambasciata statunitense e quella britannica in Russia hanno avvertito i rispettivi cittadini a evitare i grandi assembramenti a ...agenzianova