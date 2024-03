Ambasciata Usa | a Mosca allarme attentati nel week end

(Di venerdì 8 marzo 2024) L'Usa aha messo in guardia i propri cittadini rimasti nella capitale russa: pericolodi "estremisti" nel fine settimana. Unlanciato poche ore dopo che i servizi d'intelligence russi avevano detto di aver eliminato una cellula dell'Isis che pianificava un attacco contro una sinagoga moscovita L'articolo proviene da Firenze Post.

