Amanti | lo spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo al Signorelli

(Di venerdì 8 marzo 2024) Massimiliano Gallo con Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D’Elia sono i protagonisti del prossimo appuntamento, il penultimo, della stagione del Teatro. A Cortona stasera alle 21,15 è in arrivo "",da. Claudia e Giulio si incontrano in un palazzo borghese. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di frequentare lo stesso analista. Due mesi dopo sono diventatie si vedono clandestinamente.segue la loro storia, intervallando i loro incontri con i dialoghi dallo psicoterapeuta, ignaro della loro relazione. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi e prudenza, fino a quando gli equilibri non verranno ...

