Amandola | nasce ’Progetto civico’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si è costituito dal qualche giorno il movimento ‘Progetto Civico per’, che al momento non sembra intenzionato ad affrontare le prossimi elezioni comunali, ma vuole porsi come gruppo di riferimento dei cittadini per affrontare le tematiche del territorio montano. Il gruppo che costituisce il ‘Progetto Civico per’, che al momento non presenta un direttivo, è quello di affrontare le delicate questioni dell’area di Sibillini alla luce delle risorse messe a disposizione dal Pnrr e delle politiche di recupero e riqualificazione conseguenti al sisma del 2016, offrendosi come organismo di confronto propositivo per una visione a medio e lungo termine del territorio. "Nel corso del primo incontro – si legge nella nota del Progetto Civico - è stato stilato un primo documento su opere pubbliche, viabilità, cultura, turismo, commercio, ma anche ...