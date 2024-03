Altro che posto fisso | Roma è la Capitale del lavoro precario

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gli investimenti pubblici sono tornati a crescere dopo un ventennio nel qualeera la «pecora nera» dell'Italia e ad erogare i servizi ai cittadini aldelle istituzioni erano le imprese. Nel frattempo, l'occupazione è cresciuta ma laè diventata la regina del precariato con i contratti flessibili che superano di gran lunga quelli a tempo indeterminato. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto della Banca d'Italia sull'andamento dell'economiana, oggetto ieri di un Consiglio straordinario capitolino nel quale si è cercato di fare luce sugli aspetti positivi ma anche sui problemi ancestrali di una città, la cui capacità attrattiva è legata troppo spesso più alla sua storia che al suo «funzionamento». Non c'è dubbio che il settore trainante sia da sempre il turismo che nel 2018 impiegava ...

Altro che loggia Ungheria : è una Watergate italiana Il procuratore Cantone porta Mieli in tribunale. Altro che minimizzare il dossieraggio, come ha fatto Paolo Mieli durante la puntata di lunedì scorso di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro su Rete 4. ... (Leggi)

Dossieraggio - altro che loggia Ungheria. Cantone porta Mieli in tribunale. altro che minimizzare il Dossieraggio , come ha fatto Paolo Mieli durante la puntata di lunedì scorso di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro su Rete 4. ... (Leggi)

Milan-Slavia Praga - Pioli : “Volevo segnare anche un altro gol. Il ritorno…”. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Slavia Praga , partita degli ottavi dell'Europa League 2023-2024 (Leggi)

Università, il rettore Dell'Isola: «Inqualificabile chi pensa all'inaugurazione come una passerella»: La scena non è stata delle migliori, la polemica che è sorta dopo è diventata ancora più stucchevole e fatto passare in secondo piano il grido d'allarme lanciato ...ilmessaggero

Fabbian-Inter, nel 2025 si (ri)farà. Leao, sirene dal Manchester City. Lukaku-Roma, c'è amore: CALCIOMERCATO - C'è Bologna-Inter, inevitabile parlare del futuro di Fabbian, al monento in rossoblù, ceduto a titolo definitivo dai nerazzurri (con diritto di ...eurosport

Trenta milioni di sterline per il tempio di Freddie Mercury: Farrouk Bulsara era il vero nome di Mercury, nato sull’isola di Zanzibar, e la lapide riportava anche una M, che fece pensare a Mary Austin. In poche settimane sparì tutto. Un Altro mistero attorno a ...huffingtonpost