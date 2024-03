Alonso e il Gp truccato? Si respirava qualcosa di anomalo | inchiodato dall' italiano?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Il sexgate Red Bull con al centro Christian Horner? La vicenda non è una cosa positiva per team e azienda, però un suo addio destabilizzerebbe non poco un team che sta dominando. Per come è finita l'indagine dubito accada questa ipotesi, anche se la guerra interna non finirà per ora. Christian lo conosco da tempo: è una persona metodica, precisa, ha sempre saputo quello che faceva. Lo si capiva sin da subito”. Commenta così Vitantonio Liuzzi a Fanpage quando parla dello scandalo interno che ha coinvolto il team di Milton Keynes. Ma se il team principal britannico “pagherà per i suoi errori”, il detto dice “squadra che vince non si cambia — ha aggiunto l'ex Red Bull nel 2005 — In una guerra interna e politica come quella in Red Bull, vanno sentite entrambe le parti. Verstappen potrebbe aver avuto interessi diversi da quelli economici, più sentimentali, ma Horner conosce bene tutte le ...