Alluvione Ischia | grazie alle donazioni | ripristinate le giostrine a Casamicciola

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl 26 novembre del 2022, la pioggia in maniera violenta colpiva l’isola die con particolare violenza il comune diTerme provocando 12 vittime, 5 feriti, 462 persone sfollate e 40 abitazioni colpite. La forza dell’acqua distruggeva anche la piazza principale del Comune e leper i bambini. Nei giorni successivi la solidarietà dei volontari, cittadini ed istituzione ha permesso di affrontare le prime difficoltà legate all’emergenza e al fango, non lasciando l’isola sola. Ma le difficoltà non terminano con le emergenze e le ricostruzioni necessitano a volte anche di tempi lunghi. A quindici mesi circa di distanza da quell’evento calamitoso tornano leper i bambini del comune di...

