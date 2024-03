Allontanato perché violento torna dalla famiglia | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Era statod’urgenza dall’abitazione familiare con un provvedimento deciso dal pm di Monza. Troppo molesto eper restare all’interno delle mura domestiche. L’uomo, nonostante il divieto, èto come se nulla fosse a far visita alla compagna e ai figli. Così, per lui l’altra mattina sono scattate le manette. Nei guai è finito cittadino rumeno classe 1965, che è stato beccato dagli agenti della squadra volante del commissariato in viale Edison, dopo che si era presentato nuovamente nella casa di, violando così la misura. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ma ha rimesso in libertà il soggetto, con la stessa misura precautelare. I carabinieri di Cologno Monzese hanno invece denunciato in stato di libertà un 20enne spagnolo, incensurato, che è stato bloccato all’interno della ...