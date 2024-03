Allerta meteo gialla da stasera nel Lazio | Le previsioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nuova ondata di maltempo in arrivo nel. Diramato per le prossime ore un bollettino didi colore giallo. Leper il weekend a Roma e nel resto della Regione. Maltempo a Roma – repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Dopo i brevi quanto improvvisi acquazzoni che hanno caratterizzato la giornata di mercoledì scorso, nuove precipitazioni sono attese nelper le prossime ore. In particolare il peggioramento sarà a partire dalla giornata di oggi. In arrivo rovesci e temporali: maltempo anche nel weekend con particolare riferimento alla giornata di domenica. Stesso scenario con cui si aprirà poi la nuova settimana.danelIntanto partiamo dal bollettino diffuso in questi minuti. Ad ...

