Allegri e Mourinho | tempo scaduto | “Il loro calcio è superato”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilproposto dacontinua a dimostrare limiti evidenti: ilsistema tattico è davvero? De Rossi ha palesato che la Roma può vincere e convincere proponendo undiametralmente diverso da quello predicato da José Mourihno. Alla Juve, intanto, in tanti chiedono aduna scossa dal punto di vista del gioco. L’ideologia del risultato a tutti i costi, anche a discapito del gioco, non convince più. La proposta tecnica di due grandi allenatori consembra vecchia, inesorabilmente legata al passato, a un concettoe ormai poco funzionale.(LaPresse)Lo pensa anche Massimo Orlando, allenatore ed ex centrocampista di Juventus, ...

