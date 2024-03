Allarme pirateria nel mondo dei libri | Danni per 1 | 75 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lacontinua ad avere un peso drammaticamente rilevante per il settore, sottraendo agli editori 705 milioni didi vendite l’anno: più di un quarto del valore complessivo del mercato (il 28%, calcolato al netto di editoria scolastica ed export). Gli atti distimati in un anno sono 108,4 milioni, quasi 300mila ogni giorno (in calo dell’8% rispetto al 2021); la perdita per il sistema Paese è di 1,75di, con 298 milioni di mancate entrate per il fisco. L’analisi dell’istituto di ricerca Ipsos per l’Associazione Italiana Editori (Aie) sullaneldel libro rileva inoltre la scarsa consapevolezza nell’opinione pubblica della gravità dellae delle possibili conseguenze. La percentuale di chi si ...