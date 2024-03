Allarme droga tra i giovanissimi | i carabinieri rastrellano il Terminal ‘Dondero’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Fermo, 8 marzo 2024 - I dati forniti dal ministero e riportati alcuni giorni fa dal nostro giornale, parlano di un allarmante consumo diin aumento tra idel Fermano, ma la risposta deinon si è fatta attendere ed è arrivata con un a massiccia operazione in uno dei maggiori luoghi di ritrovo degli studenti. Nell’ambito di tale attività di prevenzione è stato infatti attuato un servizio specifico presso il“Dondero” di Fermo, anche con l’ausilio di cani antidel Nucleo cinofili di Pesaro Urbino. Nel corso dell’attività sono stati identificati numerosi giovani in possesso di sostanze stupefacenti. La presenza e l’attuazione di tali servizi specifici è un deterrente per chi spavaldamente fa uso di stupefacenti sulla pubblica via. Le sostanze stupefacenti sono ...