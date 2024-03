Alla Marina di Vietri il 9 aprile cento chef mettono a tavola mille persone per beneficenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un’ immensata, sul lungomare di, imbandita con prelibatezze realizzate da, a fin di bene, per festeggiare i 60 anni dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo ’100per una sera’ per 1000 commensali si svolgerà il 9sul Mare, nella costiera amalfitana, il ricavato sarà devoluto a due associazioni di Salerno, ’L’Abbraccio OdV’ e ’Open’ – Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma Onlus. Sia gliche i ristoratori presteranno la loro opera in modo gratuito. L’associazione l’Abbraccio ODV è nata nel 2005 per iniziativa di un medico pediatra e di un gruppo di genitori sensibili ai problemi della disabilità infantile, dal 2024 rivolta anche ai bambini disabili, per condividere l’esperienza genitoriale; l’aiuto al ...