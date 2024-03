Alla Biblioteca comunale torna “Borgo dei Misteri“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024)dei“, con la sua seconda edizione, il corso di scrittura creativa di racconti del mistero e ambientazione locale organizzato dal Comune dia Mozzano in collaborazione con laFratelli Pellegrini. Il premio letterario si rivolge agli scrittori di libri e racconti a tema poliziesco, dando loro la possibilità di approfondire e specializzarsi nella scrittura di questo avvincente genere letterario. Il corso si terrà martedì 19 e 26 marzo e il 9 e 16 aprile, alle 17,F.lli Pellegrini, aa Mozzano. Sono aperte tre categorie per la candidatura delle opere: la prima è dedicata a libri a tema giallo, noir o thriller in lingua italiana pubblicati negli ultimi tre anni; la seconda accetta racconti ...