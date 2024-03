Alice Mentana | chi è | età | lavoro e padre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Ormai le sue maratone tv sono un cult. Quando esplode un caso clamoroso, soprattutto nel settore della politica, sui social vengono evocate fra il serio e il faceto. Perché Enricoha reso le competizioni elettorali nazionali e internazionali più importanti un evento televisivo con le sue dirette non stop da record. Ma macchinetta, così come è stato ribattezzato uno dei fondatori del TG5, il primo telegiornale di Canale 5 che lanciò la sfida all’informazione della Rai, non incuriosisce soltanto per la prestigiosa carriera professionale. Chi èLa vita privata del direttore del telegiornale de La7 non è un mistero, visto che è attivissimo sui social, dove i suoi post quotidiani schietti scatenano opinioni, dibattiti, polemiche. E’ legato sentimentalmente a Francesca Fagnani, la ...