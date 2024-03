Alfa Romeo | arriva “Milano” e si guarda al futuro

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’che inaugura il nuovo corso è stata battezzata, come omaggio di Stellantis alle origini, e sarà presentata a livello mondiale nella sede dell’Automobile club

Alfa Romeo Milano - un mese al debutto : tutto quello che sappiamo sul suv elettrico e ibrido. Il countdown per il reveal del nuovo nodello del Biscione ha inizio ma non senza commenti e dubbi da parte dei sostenitori del Dna del brand. (ilsole24ore)

Alfa Romeo lancia il “33 Stradale Day”. TORINO (ITALPRESS) – Il 2023 rimarrà agli annali come l’anno della 33 Stradale , una leggenda, un simbolo che racchiude in sè tutti i valori di un marchio ... (ildenaro)

Ferrari e lingotti d'oro, 11 arresti per la banda della droga da 2,5 milioni di euro (anche in Brianza): E, ancora, 7 veicoli di cui una Ferrari del valore di oltre 300mila euro, una Alfa Romeo Stelvio e una moto d’acqua, a cui aggiungere quattro orologi e 300 grammi in lingotti d’oro. Infine, il ...monzatoday

Operazione "Fortezza", due gruppi organizzati come imprese criminali e un interesse comune: la droga: Fermato al rientro da Monteroni, l’uomo era a bordo di una Alfa Romeo 156, condotta da Davide Falcone, e a bordo della quale c’era anche il fratello Luca, e fu trovato con un involucro di cellophane ...lecceprima

Il futuro di Alfa Romeo: dopo la Milano arrivano le nuove Stelvio e Giulia: Il crossover, che sarà presentato ad Aprlie, darà il via al piano di rilancio Alfa, con le nuove Stelvio e Giulia realizzate con il top della tecnologia Stellantis ...auto