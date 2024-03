Alexa da oggi risponderà agli insulti | l’iniziativa contro la violenza verbale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – A partire da, 8 marzo,. E' l'iniziativala, ', di’ la tua!' promossa in occasione della Giornata internazionale della donna, insieme ad ActionAid, per sensibilizzare sull’impatto che il linguaggio, quando usato in maniera aggressiva, può avere sulla salute fisica e mentale delle persone. Ogni giorno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.