Alessio Falsone duro contro Beatrice Luzzi

Grande Fratello - accesa discussione tra Alessio Falsone e Perla Vatiero : uno dei due ragazzi ha bestemmiato?. Alessio Falsone ha avuto una forte lite con Perla Vatiero per alcuni modi di fare che non apprezza di lei nella casa del Grande Fratello e durante un momento ... (anticipazionitv)

Grande Fratello - Alessio Falsone in suite parla di Perla e Beatrice (e fa infuriare i loro fan). Nel corso della quarantunesima puntata del Grande Fratello , andata in onda lo scorso lunedì, si è parla to dei discorsi in codice tra Perla Vatiero, Greta ... (isaechia)

Grande Fratello, sorpresa per Anita e Alessio post puntata: la cena a lume di candela si trasforma in un dibattito su Beatrice: Anita e Alessio si stanno conoscendo sempre di più e non perdono ... Ancora una volta il pubblico italiano prende le difese della Luzzi, affermando che Falsone fin dal primo giorno all’interno della ...tag24

Alessio Falsone "sgridato" da Alfonso Signorini per il suo comportamento: «Le minacce non ci piacciono»: Alessio Falsone è stato redarguito a dovere da Alfonso Signorini per via di una frase sussurrata a Federico Massaro mentre andava in scena una clip sulle discussioni dei giorni scorsi avvenuti tra ...leggo

Grande Fratello, Alessio Falsone in suite parla di Perla e Beatrice (e fa infuriare i loro fan): Grande Fratello, Alessio Falsone in suite parla di Perla e Beatrice (e fa infuriare i loro fan). Nel corso della diretta di ieri sera ...isaechia