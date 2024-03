Aldo Grasso punzecchia Milo Infante | “Conduce un programma che parla di morti ammazzati”

(Di venerdì 8 marzo 2024)è sempre più insofferente per il trattamento che la Rai riserva al suo “Ore 14”. Nonostante sia la trasmissione

"Da Fazio concetti astratti". Aldo Grasso abbatte l'intervista di Chiara Ferragni. l'intervista di Chiara Ferragni nell'ultima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio non ha convinto Aldo Grasso . Sul Corriere della Sera il giornalista ... (iltempo)

La Peugeot E-3008 è tutta nuova: la nostra prova e tutti i prezzi del Suv elettrico: Design rinnovato e massima attenzione a tutto quanto facilita la guida, dall’inedito Panoramic i-Cockpit allo schema delle sospensioni. 213 cavalli di potenza per un autonomia di 527 km. Già ordinabil ...corriere

Milo Infante è un meme: i suoi lamenti sugli sforamenti di Ore 14 sono virali: L'ottimo successo di Ore 14 fa il paio anche con l'insofferenza del suo conduttore, stanco di lasciare la linea per il ciclismo o per gli sforamenti in ...fanpage

Doc 3 con Luca Argentero, ecco le anticipazioni dei due episodi finali della terza stagione: (Cinefilos.it) Di Aldo Grasso Si avvia alla conclusione il prossimo giovedì la terza stagione della serie«Doc - Nelle tue mani» , con Luca Argentero, che si conferma uno dei titoli più visti dell’anno ...informazione