“Alcuni giovani meno disposti al sacrificio” | gli stipendi di Alessandro Borghese ai dipendenti

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha parlato del settore della ristorazione al Corriere della Sera: in una lunga intervista, lo chef stellato ha raccontato la propria esperienza in cucina, tra inizi “faticosi” e difficoltà nella gestione del personale. “Milano costa ma è anche benestante, c’è chi si può permettere di uscire a cena più volte a settimana”, ha detto lo chef, milanese d’adozione, che nel capoluogo lombardo ha un ristorante. “Ma sono anche un imprenditore che dà lavoro a 40-50 persone e la difficoltà la vedo quando cerco personale: per un giovane trasferirsi è arduo, magari deve svegliarsi tutte le mattine alle 5 perché vive dove l’affitto è abbordabile”, ha riconosciuto. Poi,ha parlato del problema deglinel settore della ristorazione: “Cerco di farmi dire di sì offrendo, oltre a un contratto con ...