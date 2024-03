(Di venerdì 8 marzo 2024)(PADOVA) - Un normale controllo in banca aveva svelato il buco finanziario,spariti neldal fondo risparmi di un'azienda con sede ad. Le indagini...

Spende 35 mila euro con carta credito aziendale, denunciato: Albignasego (PADOVA) - Ha usato la carta di credito aziendale, dopo essersi licenziato, facendo Spese personali per 35 mila euro, e per questo è stato denunciato dal titolare della ditta.oggitreviso

Albignasego. Spese pazze con la carta dell'ex capo: svaniscono nel nulla 35mila euro: Albignasego (PADOVA) - Un normale controllo in banca aveva svelato il buco finanziario, 35mila euro spariti nel nulla dal fondo risparmi di un'azienda con sede ad Albignasego. Le ...ilgazzettino

Padova, usa la carta di credito dell’ex titolare e fa acquisti on line per 35 mila euro: Ha pensato forse di meritarsi una liquidazione decisamente generosa il ventitreenne che giovedì ha confessato ai carabinieri di aver speso circa 35 mila euro dalla carta di credito del suo ex ...corrieredelveneto.corriere