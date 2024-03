Albero di arancio in vaso | come curarlo e quanto tempo ci vuole per farlo crescere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’arancia è uno dei frutti invernali per eccellenza: ricca di vitamina C, è l’ideale per fare il pieno di energia e rafforzare il sistema immunitario, così da combattere più efficacemente i malanni di stagione. Se amate il suo sapore e vorreste averne sempre qualcuna a portata di mano, potete optare per una pianta diin. Basta un piccolo spazio all’aperto per coltivare un alberello, che vi regalerà non solo una bellissima fioritura primaverile, ma anche tanti frutti succosi da utilizzare in cucina. Vediamofare., le caratteristiche della pianta L’(Citrus sinensis) è una pianta da frutto appartenente alla famiglia delle Rutacee ed è uno degli alberi di agrumi più diffuso in Italia, assieme al limone. Nasce in Cina e nel sud-est asiatico dall’incrocio tra il pomelo e il ...