Al via i lavori l’Ospedale di Gavardo a Brescia | interventi per 18 milioni di euro

Via ai lavori per il tunnel sottomarino di Genova : quanto costerà l’opera. Genova avrà presto il suo tunnel sottomarino , il primo presente in Italia nonché il più grande d’Europa. Parliamo infatti del tunnel subportuale che verrà ... (Leggi)

La nuova arena di Cantù. Al via i lavori nel cantiere. Sono partite le opere per la realizzazione della nuova arena polifunzionale di Cantù. Un’opera che consentirà alla Pallacanestro Cantù di avere a ... (Leggi)

La nuova arena di Cantù. Al via i lavori nel cantiere: Sono partite le opere per la realizzazione della nuova arena polifunzionale di Cantù. Un’opera che consentirà alla Pallacanestro Cantù di avere a disposizione una struttura innovativa, pensata e proge ...ilgiorno

Restyling del San Martino: via allo sgombero: Passi in avanti per i lavori al complesso che ospiterà anche la comunità alloggio per persone con lievi disabilità voluta dall’ex assessora Cesarini ...ilrestodelcarlino

Tania, la palestra e la vita: "Grazie al kung fu porto il ben-essere nelle zone più difficili": "Mentre terminavo i lavori per aprire i locali in via Ettore Ricci qualcuno si affacciò dal balcone e iniziò ad applaudirmi". E lei si emoziona ancora.lanazione