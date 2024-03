‘Al Presente | tutto’ | Luca Giuman torna in libreria con il suo terzo libro

Leggi tutta la notizia su 900letterario

(Di venerdì 8 marzo 2024) Al, tutto, edito dalla casa editrice Il Ciliegio, è ildi. Nato a Veneria, classe 1982,, ha studiato a Padova, Madrid e Parigi. Ha lavorato come esperto di sviluppo internazionale e diritti umani con le Nazioni Unite in Palestina, Nepal, Haiti e in vari paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Ha vissuto a lungo in Honduras e in Colombia, dove risiede attualmente con la moglie e i due figli. Come consulente ha contribuito a programmi per i diritti delle donne in Messico, Guatemala ed Equador, e ha collaborato come reporter per la Revista Semana in Bolivia e Venezuela. Ha all’attivo due romanzi: Ho imparato a uccidere a vent’anni (Città del sole, 2011) e Giù dal cielo la mia anima (La Vita Felice, 2015). L'articolo proviene da '900 Letterario ...