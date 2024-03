Akira Toriyama | il creatore di Dragon Ball muore a 68 anni per un ematoma subdurale

(Di venerdì 8 marzo 2024)delle serie “” e “Dr Slump”, è morto a 68per un, ovvero un’emorragia tra due meningi. Lo ha annunciato Bird Studio, la sua casa editrice: «Vorremmo rendere omaggio ai suoi grandi successi, esprimere la nostra gratitudine e offrirgli le nostre sincere condoglianze», ha detto l’azienda in un comunicato stampa.era nato a Nagoya nel 1955, era famoso per il manga “” che risale al 1984 e racconta il destino di Son Goku dall’infanzia alla maturità. La fonte d’ispirazione è stata un romanzo cinese del XVI secolo intitolato “Il viaggio in Occidente”. Il fumetto ha venduto 260 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita ad ...

È morto Akira Toriyama : il creatore di "Dragon Ball" aveva 68 anni. Il celebre fumettista giapponese Akira Toriyama , noto per aver creato le popolarissime serie Dragon Ball e Dr. Slump, è morto a Tokyo, in Giappone, a causa ... (Leggi)

Il creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, è morto: Akira Toriyama, il padre e creatore di Dragon Ball e che è anche responsabile del character design di diversi giochi iconici come Chrono Trigger e Dragon Quest, ed è la fonte per l'imminente Sand Land ...gamereactor

Addio ad Akira Toriyama: il creatore di Dragon Ball muore a 68 anni: Akira Toriyama, il celebre mangaka creatore di personaggi iconici come Son Goku e Arale, si è spento all'età di 68 anni, lasciando nel lutto il mondo del fumetto giapponese.La causa del decesso è stat ...msn

Apple rilascia watchOS 10.4, macOS Sonoma 14.4 e l'update 17.4 per gli HomePod e tvOS: Apple rilascia ufficialmente a tutti le nuove versioni di watchOS 10.4 ma anche macOS Sonoma 14.4 oltre ad una nuova versione per gli HomePod e per tvOS 17.4. Tutti aggiornamenti che permettono non so ...hwupgrade