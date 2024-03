Akira Toriyama | il creatore di Dragon Ball è morto in Giappone | dice lo studio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 8 marzo 2024): la scomparsa dell’iconicodi, il celebre artista manga nipponico noto per aver dato vita alla celebre serie, è venuto a mancare la scorsa settimana all’età di 68 anni a causa di una patologia cerebrale, come confermato dal suodi produzione. Un genio creativo che ha lasciato un’impronta globaleè stato il genio dietro il franchise fantasy delle arti marziali che ha conquistato milioni di cuori in tutto il mondo con il suo personaggio iconico Son Goku, un ragazzo con straordinari poteri proveniente dallo spazio in cerca delle sfere del L'articolo proviene da News Nosh.