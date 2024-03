(Di venerdì 8 marzo 2024) Arrivano con buste di plastica alla mano, pronti a raccogliere l’aiuto che ogni quindici del mese la Croce Rossa offre. A varcare il cancello di ferro che porta alla stanza adibita a magazzino ci sono giovani donne e uomini, stranieri, anziani. Un popolo silenzioso, così disomogeneo per età e provenienza da dare la cifra del problema sociale che ormai fa parte anche della nostra città. "Dal ministero stanno arrivando sempre meno viveri. Cominciamo a essere in difficoltà anche nella consegna dei nostri pacchi. Meno alimenti a fronte di un aumento di richieste. Solo per parlare degli utenti che si sono rivolti allo sportello di ascolto nei primi due mesi dell’anno, sono aumentati del 30%. Chiedono un aiuto per il pagamento delle bollette dell’elettricità e del gas che, nonostante i bonus, sono lievitate" ci raccontano dalla Croce Rossa. "Senza il loro aiuto non avrei saputo come ...

Aiuti, scorte al lumicino. Le storie di chi ha bisogno: Viaggio dietro i cancelli della Croce Rossa: tutti in coda per riempire le buste "Scappata dalle bombe, non vedo casa da 25 anni, non trovo lavoro: è la fine".lanazione

Gaza, il bollettino del massacro: 83 morti nelle ultime 24 ore mentre nel nord della Striscia non arrivano Aiuti: Almeno altre 83 persone sono state uccise negli attacchi israeliani lo scorso giorno, mentre la devastante guerra di Israele contro Gaza entrava nel suo sesto mese.globalist

Biden invia armi di nascosto a Netanyahu: spedizioni segrete in ottica voto: La Casa Bianca sta aiutando Israele più di quanto non abbia detto ufficialmente. In altre parole, Joe Biden ha tenuto nascosto al Congresso americano ...affaritaliani