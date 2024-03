Aggressioni agli autisti Trotta Bus | la solidarietà dei consiglieri PD

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo consiliare del Partito Democratico intende stigmatizzare in maniera totale le vergognoseai danni didel trasporto pubblico nella nostra città. Due episodi in pochi giorni con glicolpiti per futili motivi, o addirittura per nessun motivo, in maniera tanto violenta da finire all’ospedale. Siamo preoccupati per questo clima di violenza immotivata che vede vittima chi ogni giorno garantisce un servizio fondamentale per la nostra città come il trasporto pubblico. Per questa ragione come gruppo consiliare del PD non possiamo che esprimere tutta la nostraai lavoratori, auspicando che anche l’azienda intervenga in tal senso anche con misure volte ad accrescere la sicurezza dei propri dipendenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.