AGGRESSIONE A GIORNALISTA DAVANTI ALLA SEDE ASL | ESPRESSIONI DI SOLIDARIETÀ

(Di venerdì 8 marzo 2024) Teramo - LaAnja Cantagalli è stata vittima di un atto di violenza mentre si trovava in servizio per la sua testata,della ASL di Teramo. Mentre stava lavorando per Cityrumors, le è stato scaraventato a terra il telefono cellulare con cui stava realizzando un servizio. L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo ha espresso la suaverso Anja Cantagalli, definendo l'episodio un brutto segno di intolleranza e violenza nei confronti della libertà di informazione. Il sindacato dei giornalisti abruzzesi ha anch'esso espresso vicinanzacollega, condannando fermamente il gesto di violenza e dichiarandosi disponibile ad assistere Anja Cantagalli in tutte le azioni legali necessarie. Anche il deputato PD Luciano D’Alfonso ha espresso ...