Agenzia entrate | sui premi di risultato tasse al 5% nel 2024

Addio vecchio 730 - dal 2024 l’Agenzia delle Entrate presenta un “percorso guidato”. Addio al modello 730 di vecchia impostazione per la dichiarazione dei redditi. Per il 2024 l’Agenzia delle Entrate presenta un percorso guidato con un “nuovo ... (Leggi)

Oggi sono state pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che hanno specificato che nei fringe benefit esentasse oltre alle bollette - entrano anche le spese per l'affitto e per il mutuo sulla prima casa. Una bella novità per i lavoratori che riguarda i fringe benefit , ossia i benefici aziendali. Nel 2024, infatti, costoro potranno ricevere questa sorta di ... (Leggi)

Bilancio Lazio, la semestrale fa felice Lotito: boom di entrate con la Champions: Gli Oneri Finanziari Netti si incrementano in gran parte per l’aumento degli oneri di attualizzazione a seguito della risoluzione dell’accordo di rateizzazione con l’Agenzia delle entrate. Il capitale ...lalaziosiamonoi

Fringe benefit, affitto e muoto prima casa: l'azienda paga fino a 2mila euro al mese per dipendenti con i figli: I datori di lavoro potranno “premiare” i propri dipendenti pagando qualche rata di interessi del mutuo sulla prima casa, o anche qualche mensilità di affitto. E questi ...ilmattino

La casa messa in vendita a Monza era una truffa: "Ho perso 25mila euro": Un trilocale, nella stessa via, per cui dopo la caparra gli inquilini non si vedevano consegnare le chiavi, con registrazioni di pratiche all'Agenzia delle entrate che poi si sono rivelate essere ...monzatoday