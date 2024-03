Afragola | Pannone | “De Laurentiis non ha scelto Bagnoli | sta valutando una serie di opzioni”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024): Il discorso non è ancora chiuso, ammiro l’approccio serio e rigoroso del sindaco Manfredi, le istituzioni sono chiamate a svolgere la propria parte per tutelare la realtà calcistica del Napoli A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Antonio, Sindaco di. Queste le sue parole sulla locazione del nuovo stadio del Napoli:su Dee la scelta“Dee la scelta? Sono consapevole che è un discorso in itinere e il presidente con la sua saggezza staunadi. Un mese fa mi ha contattato e mi prospettava la possibilità di valutarecome centro sportivo ...