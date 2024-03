AEW | Per l’effetto Okada Ospreay c’è da aspettare | in calo ascolti e ratings di Dynamite

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo l’ottimo Revolution, la AEW è ripartita questa settimana e lo ha fatto alla grande con l’arrivo di Kazuchikadurante il segmento che vedeva protagonisti gli Young Bucks. Willha combattuto il primo match da quando ha firmato esclusivamente per la AEW e si è preso il main event diin un’ottima sfida contro il compagno di stable Kyle Fletcher. Inoltre è stato il primocon grafica e stage rinnovati, ma tutto ciò non è bastato a livello di, con la puntata di questa settimana che ha fatto registrare un piccolorispetto a sette giorni prima. Si scende sotto quota 800k Secondo il consueto report di Wrestlenomics la puntata didi questa settimana ha fatto registrare in media 779.000 spettatori, un dato in ...

New Japan Pro Wrestling Legend Kazuchika Okada Signs 3-Year Deal With AEW: Sources close to Okada informed that the 36-year-old signed a three-year deal with AEW and the contract is valued at an estimated two billion Yen which roughly equates to around $13.5 million.news18

AEW: Dal Giappone svelate cifre e lunghezza del contratto di Okada, numeri da capogiro: Questa settimana Kazuchika Okada è diventato ufficialmente un atleta della AEW. Per lui quello di Dynamite non è stato un vero e proprio debutto, essendo già apparso in AEW quando era sotto contratto ...zonawrestling

Due Leggende della WCW presenti nei tapings di AEW Collision: Durante le riprese dell'ultimo episodio di Collision, che andrà in onda nella giornata di domani, due Leggendari atleti della WCW appaiono nel backstage ...worldwrestling