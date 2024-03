AEW | Dal Giappone svelate cifre e lunghezza del contratto di Okada | numeri da capogiro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Questa settimana Kazuchikaè diventato ufficialmente un atleta della AEW. Per lui quello di Dynamite non è stato un vero e proprio debutto, essendo già apparso in AEW quando era sottocon la NJPW, ma adesso è esclusivamente sottocon la federazione di Tony Khan e si è subito alleato con gli Young Bucks entrando a far parte dell’Elite., assieme a Will Ospreay e Mercedes Monè è stato tra i free agent più ambiti di questo inizio di stagione e salvo clamorose smentite tutti e tre hanno firmato per la AEW, con Tony Khan che ha messo sul piatto, almeno nel caso delse, una cifra davvero importante. Rainmaker di nome e di fatto Le informazioni su durata edeldicon la AEW ci arrivano ...

AEW : Mark Briscoe onora la memoria del fratello Jay ad un anno dalla scomparsa - grandi applausi a Dynamite per lui. Mark Briscoe ha onora to la memoria del compianto fratello Jay durante Dynamite , ad un anno dalla tragica scomparsa . Durante un breve segmento sullo ... (Leggi)

AEW : Buone novità sull’infortunio di Julia Hart - non dovrebbe tenerla fuori dal ring a lungo. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato della situazione infortuni in AEW, con la campionessa TBS Julia Hart e il campione ROH Pure Wheeler Yuta assenti ... (Leggi)

AEW: Bryan Danielson vs Will Ospreay, non dovremmo aspettare molto per il Dream Match: Dynamite ci ha offerto una puntata spettacolare, fra grandi debutti come quello di Kazuchika Okada a suo modo sorprendente essendosi schierato con gli Young Bucks e match bellissimi come quello fra Wi ...zonawrestling

AEW, Adam Page sospeso, Kenny Omega licenziato: l’annuncio degli Young Bucks: La sua vita poteva essere in pericolo se non fosse arrivato dal dottore quando l'ha fatto. Era molto malato, e per fortuna sta molto meglio. Auguriamo tutti a Kenny il meglio e non vediamo l'ora di ...worldwrestling

AEW Dynamite 06/03/2024 Report (2/3) - L'uomo della pioggia ha toccato terra: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn