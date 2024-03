Aereo perde una ruota durante il decollo | tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Immagini agghiaccianti quelle di un, un Boeing B777-200 della United Airlines, che ha perso unaal momento deldall’aeroporto di San Francisco, in California, negli Usa. Solo per una serie di fortunate coincidenze l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Leggi anche:si schianta sull’autostrada e prende fuoco: tutti morti Il video dell’incidente Laè infatti caduta sulla pista senza colpire altri aerei, ma finendo per distruggere alcune auto in sosta, fortunatamente vuote in quel momento. L’, inizialmente diretto in Giappone con 249 persone a bordo, è atterrato senza incidenti all’aeroporto di Los Angeles. Ecco il video: L'articolo proviene da The Social Post.