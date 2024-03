Addio Toriyama | il papà di Dragon Ball

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 11.55 E' morto a Tokyo il fumettista Akira, creatore della serie. L'annuncio è arrivato dalla casa editrice a funerali celebrati.nasce come manga, scritto e disegnato dae diventa una serie per la prima volta nel 1984. Gli anime arrivano con lo studio Toei, che realizzaZ., 68 anni, aveva cominciato a disegnare giovanissimo. Il primo successo con Dr.Slump (anche questo manga adattato in un anime sempre da Toei.