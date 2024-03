Addio democrazia diretta | in Abruzzo il M5S dimentica il voto online

(Di venerdì 8 marzo 2024) La base non è stata chiamata a esprimersi sulla maxi accozzaglia alle elezioni regionali. La fronda grillina attacca: "Tutto calato dall'alto, non voteremo D'Amico"

Donatella Di Cesare torna in aula dopo il post su Balzerani: la Sapienza valuta provvedimenti: Dopo la rettrice, anche la preside di Lettere e filosofia stigmatizza l'omaggio choc della docente alla terrorista delle Br. In serata la prof si scusa: «Sono stata fraintesa, mi dispiace per l'incomp ...roma.corriere

Clima, in Europa i populisti diventano più popolari (e viceversa). Negazionismo Addio, ora lo slogan è “tutta colpa della Cina”: Vi proponiamo l’inchiesta sull’avvicinamento fra i gruppi sovranisti e il Partito popolare europeo pubblicata su Fq Millennium di febbraio. *** Contrordine sovranisti e conservatori: la destra non neg ...ilfattoquotidiano

Addio a Mario Frosini, il cordoglio da Cerreto Guidi: “La notizia della scomparsa di Mario Frosini, presidente della sezione ANPI di Montelupo Fiorentino, mi rattrista profondamente. Dopo essere stato una ...gonews