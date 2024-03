Addio al papà di Dragonball e Arale | l' omaggio di Zerocalcare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un mito per gli appassionati di anime, manga e fumetti. Akira Toriyama, l'artista giapponese che ha creato le popolarissime serie Dragon Ball e Dr. Slump (quella con), è morto improvvisamente a Tokyo a causa di un ematoma subdurale acuto al cervello all'età di 68 anni. La scomparsa del mangaka è avvenuta il 1° marzo ma è stata annunciata oggi, 8 marzo, a una settimana di distanza, come ha rivelato il sito ufficiale di Dragon Ball, precisando che i suoi funerali sono già stati celebrati dai parenti più stretti. «Ha lasciato a questo mondo molti titoli di manga e opere d'arte. Grazie al sostegno di tante persone in tutto il mondo, ha potuto continuare le sue attività creative per oltre 45 anni», si legge in una dichiarazione sul sito. «Ci auguriamo che il mondo delle opere uniche di Akira Toriyama continui a essere amato da tutti per molto tempo a venire». ...