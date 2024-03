Addio al creatore di Dragon Ball | il maestro dei manga Akira Toriyama muore a 68 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 8 marzo 2024) Classe 1955,è morto il 1° marzo per un ematoma subdurale acuto. La notizia è stata diffusa con un comunicato stampa ufficiale sul sito disolo oggi, 8 marzo. Al momento non sono ancora stati annunciati eventi ufficiali per commemorare la sua vita e il suo lavoro.