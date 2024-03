Addio Akira Toriyama – Se ho iniziato a leggere manga lo devo a te

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) È scomparso all’età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale acuto il creatore di Dragon Ball e Dr.Slump. Non un semplice artista ma un maestro in grado di ispirare intere generazioni dika e non. Tutti i principali autori die animehanno dichiarato di aver preso ispirazione da lui e dal suo Dragon Ball, citiamo tra tutti Eiichir? Oda (creatore di One Piece) e Masashi Kishimoto (creatore di Naruto). Per la mia generazione e molte di quelle successiveè stato, attraverso le sue opere, la porta d’ingresso verso il mondo del fumetto e dell’animazione giapponese. Con la sua opera sempre buffa ma ricca di sentimenti ed emozioni è riuscito a piantare il seme della curiosità e della passione con una maestria tale che non c’è ragazzo degli anni 90/2000 che non si giri incuriosito se sente nominare Dragon Ball. Molti ...