Acqua Lete | CGIL | azienda continua con relazioni sindacali scorrette | ennesimo “tavolo” fatto saltare

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pratella. All’ultimodi confronto invece di discutere e cercare di affrontare il merito delle tante problematiche che vivono le lavoratrici ed i lavoratori, che la nostra O.S. ha da temporilevare, l’dirompe dopo pochi minuti ilsindacale, pretendendo come presupposto della discussione le nostre scuse in riferimento ad un nostro precedente comunicato, del 13 febbraio, presuntivamente e infondatamente ritenuto, in un passaggio, offensivo nei confronti della, laddove lo stesso rientrava, come sempre, nella normale dialettica tra le parti sociali. È stato subito chiaro l’intento di farile di porsi come “padrone in casa propria” dove tutto gli è dovuto in spregio a qualsiasi normativa contrattuale ...