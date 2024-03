Acerra | lavoro | sciopero alla Sangiorgio It Wash

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiItdi(Napoli), dove circa una cinquantina di lavoratori, sugli oltre cento in organico, hanno incrociato le braccia per protestare contro quelli che ritengono “insostenibili ritmi di produzione“. I lavoratori stanno manifestando davanti ai cancelli dello stabilimento che produce lavatrici nella zona industriale di. “Il paradosso denunciato dagli operai – spiega Mario Di Costanzo, segretario organizzativo della Fiom-Cgil di Napoli – è che l’azienda sta applicando la cassa integrazione per riduzione delle commesse, ma ha aumentato il ritmo con una produzione che è passata da 900 lavatrici al giorno, ad oltre 1000. Pur comprendendo il momento di crisi, non è accettabile la gestione della cig e dei ritmi di ...