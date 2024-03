Accessi abusivi | Nordio | “Deviazione peggiore dello scandalo Palamara Siamo a un punto di non ritorno | serve Commissione d’inchiesta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Credo che a questosi possa e si debba riflettere sulla necessità dell’istituzione di unaparlamentarecon potere inquirente, per analizzare una volta per tutte questache già si era rilevata gravissima ai tempi, e che adesso è diventata ancora più seria”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlocommentando lodegliai database delle forze dell’ordine, per cui la Procura di Perugia indaga – tra gli altri – il finanziere Pasquale Striano e il pm della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati. A Milano per un evento in Regione Lombardia, il Guardasigilli afferma di aver maturato questa convinzione ...